Discord: la chat vocale su PS5 è realtà

Disponibile in beta da qualche settimana, l’aggiornamento che introduce la chat vocale di Discord su PS5 è ora stato distribuito in via ufficiale.

Grazie a questo update, tutti i possessori di PS5 potranno sfruttare al massimo l’integrazione con Discord e partecipare a chiamate vocali con i propri contatti. Per farlo basta collegare il proprio profilo del PlayStation Network a quello dell’applicazione di Discord e abilitare il trasferimento delle call. Il procedimento è molto semplice e immediato, ma per comodità gli sviluppatori del programma di messaggistica hanno realizzato un video tutorial che illustra ogni passaggio da compiere.