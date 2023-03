Pochi minuti fa Bethesda ha fatto sapere che l’evento dell 11 giugno, lo Starfield Direct, sarà perfetto per prepararsi al 6 settembre, il giorno in cui uscirà finalmente l’attesissimo Starfield.

Ecco il video ufficiale dell’annuncio della data di uscita di Starfield, il primo nuovo universo targato Bethesda Game Studios in 25 anni:









Sebbene fosse previsto per la prima metà del 2023, sicuramente numerosissimi – tra cui molti di noi in redazione, potete starne certi – saranno comunque contenti di conoscere finalmente la data di uscita di Starfield, uno dei giochi più attesi di sempre.

Ricordiamo che Starfield, il gioco di ruolo di nuova generazione di Bethesda in cui potremo avventurarci tra le stelle in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità, sarà disponibile esclusivamente per PC e Xbox Series X|S (sì, sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass, tra l’altro).