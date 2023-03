Unleaving, svelato il gioco di orangutan matter

Orangutan Matter, un neonato studio indipendente con sede a Toronto, ha svelato il suo titolo d’esordio: Unleaving. Ecco il trailer:









Come è facile intuire dal video qui sopra e dalla galleria di immagini poco più sotto, Unleaving è un’avventura esperienziale in cui l’arte incontra l’interattività e in cui viene utilizzata una miscela di arte tradizionale e animazione per raccontare la storia del viaggio surreale di un bambino verso la comprensione.

Platform – puzzle 2D dotato di enigmi e sfide basate sulle abilità strettamente legate al tessuto della storia, il gioco punterà a fare immergere emotivamente i giocatori nell’esperienza mentre esploreranno un mondo surreale caratterizzato da uno stile artistico dipinto a mano decisamente seducente nonché peculiare.

Unleaving è previsto per PC via Steam. Non è ancora stata annunciata la data di uscita, ma di certo lo terremo d’occhio.