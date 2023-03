Milestone annuncia l'uscita di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6

Milestone ha confezionato il trailer di lancio di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 che ne celebra l’uscita su PC e console.









Il videogioco di corse su due ruote realizzato su licenza ufficiale in collaborazione con Feld Motor Sports è disponibile da oggi su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. La versione PlayStation supporta l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, mentre la versione Xbox è dotata di Smart Delivery.

Questo nuovo capitolo del franchise promette di trasmettere il vero spirito del Supercross, unendo l’amore per la competizione alla voglia di divertirsi liberamente con le moto da cross. La leggenda delle corse Jeremy McGrath aiuterà i piloti durante il loro viaggio nel mondo del Supercross: dai tutorial iniziali e dalle sfide nella Supercross Academy alle missioni e agli allenamenti personalizzati, il “Re del Supercross” guiderà sia i nuovi arrivati che i veterani per aiutarli a padroneggiare un gameplay rinnovato, realistico e gratificante. Indipendentemente dal livello di abilità iniziale, i giocatori troveranno una serie di nuovi strumenti e impostazioni che consentono una completa personalizzazione degli aiuti alla guida (ad esempio, sterzo automatico, freni automatici, acceleratore automatico, ecc.) e opzioni per configurare la propria moto. Trovare le giuste impostazioni sulla moto sarà fondamentale per raggiungere la vetta nella modalità Carriera, scalando le posizioni dalle prime gare della Classe 250SX fino a lottare per il titolo di campione della Classe 450SX.