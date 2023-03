Galacticare è un nuovo gestionale ospedaliero sci-fi

Brightrock Games e la nuova etichetta di publishing CULT Games hanno presentato Galacticare, un nuovo gestionale ospedaliero ad ambientazione fantascientifica.









In Galacticare siamo chiamati a gestire un franchising di ospedali interstellari all’avanguardia che, per la prima volta nel XXIII secolo è in grado di curare più persone di quante non ne uccida! Spetterà a noi progettare e gestire degli ospedali perfettamente funzionanti che orbitano intorno a pianeti vulcanici, cimiteri spaziali e divinità aliene dai poteri psichici.

Il videogioco di Brightrock Games offrirà un comparto narrativo stravagante che mette insieme un gruppo sgangherato di personaggi e vicende buffe. Dagli assistenti, un’IA burocrate sconsolata e l’inserviente robot Medi, alla varietà di consulenti che potremo assumere e portare con noi in questo viaggio interstellare, ogni personaggio crescerà al nostro fianco nel corso della storia.

Galacticare non ha ancora una data di uscita definitiva, ma sappiamo che sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.