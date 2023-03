Lesser Evil ha testé annunciare il lancio di una campagna Kickstarter per Death From Above, un drone wargame sviluppato da Rockodile Games e Octobear Knight Games incentrato sull’invasione russa dell’Ucraina. La campagna si svolgerà dal 9 marzo al 9 aprile 2023, offrendo ai sostenitori l’accesso esclusivo alle versioni beta del gioco e ad altre ricompense. Ecco il teaser trailer:









Death From Above è un simulatore di droni in stile arcade ambientato durante l’invasione russa dell’Ucraina. Giocheremo nei panni di un operatore di droni militari ucraini che combatte l’occupazione, salvando preziose attrezzature e ripristinando le linee di comunicazione interrotte dal conflitto. La campagna Kickstarter durerà 30 giorni e, in caso di successo, aiuterà il team di sviluppo a collaborare con artisti ucraini per migliorare la grafica, l’audio e la trama del gioco. Inoltre, ulteriori finanziamenti aiuteranno il progetto a crescere con ulteriori funzionalità e contenuti.

Hendrik Lesser, direttore del gioco, ha affermato: “vogliamo aiutare le persone colpite dall’occupazione russa, quindi sosterremo gli artisti ucraini presentando le loro opere nel nostro gioco“. “Quando Death from Above verrà rilasciato in Early Access su Steam, il 30% dei ricavi netti derivanti dalle vendite del gioco verrà inviato a due enti di beneficenza ucraini: Come Back Alive e Army of Drones. Una volta raggiunto il pareggio, la donazione aumenterà al 70% di tutti i futuri ricavi netti del gioco, con l’ultimo 30% destinato a migliorare ulteriormente il progetto”.

Sebbene il gioco sia ambientato sullo sfondo della vita reale degli eventi gravi e tragici ancora in corso nel mondo reale, Death From Above è ancora concepito come un’esperienza divertente e satirica per i giocatori. Il divertimento può anche essere informativo, a quanto fanno sapere da Lesser Evil.

Il gioco uscirà su PC via Steam in versione Accesso Anticipato nei prossimi mesi.