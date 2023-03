Parlando con IGN USA al DICE Summit 2023, Piotr Babieno – il CEO di Bloober Team – ha affermato che la volontà dello studio al lavoro sul remake di Silent Hill 2 è di rimanere indipendente. Nonostante il periodo di grandi acquisizioni compiute o tentate, Bloober Team non sembra dunque interessato a rientrare in qualche manovra societaria per preservare la sua identità.









“Vorremmo ancora creare giochi significativi, vorremmo ancora mantenere il nostro DNA per raccontare storie su ciò che riteniamo importante per noi” ha fatto sapere Babieno, che poi ha continuato “tuttavia, vorremmo riuscirci non con la narrazione ambientale ma con un’azione completa, affinché possa avere molto più appeal verso la massa. Penso che questo sia il motivo per cui abbiamo scelto Silent Hill.”

Il CEO ha anche aggiunto che “se qualcuno ci acquisirà, allora forse un giorno prenderà la decisione di mettere i nostri team al lavoro su questo o quel progetto e io non voglio. Quelle persone che sono venute da noi da altri grandi studi in Polonia e dall’estero, penso che lo abbiano fatto perché ambiscono a fare parte del processo creativo. Quindi il mio obiettivo è rimanere indipendente. Abbiamo fatto un check delle opzioni strategiche a nostra disposizione e abbiamo deciso che come azienda vorremmo seguire la strada dell’indipendenza”.

Dalle parole di Babieno si evince un’incontenibile voglia di continuare a fare in piena autonomia ciò che allo studio riesce meglio, le esperienze horror (sono gli autori di Layers of Fear, Observer e The Medium). Tutto ciò fa ben sperare in vista dell’uscita su PC e PS5 di Silent Hill 2 Remake, uno dei titoli sicuramente più attesi da molti appassionati.