FATAL FRAME / PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse, remaster disponibile da oggi

KOEI TECMO Europe ha appena annunciato che FATAL FRAME / PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse in versione rimasterizzata è disponibile da oggi in digitale su Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.









Il gioco originale, pubblicato esclusivamente in Giappone nel 2008 su Nintendo Wii, è stato uno dei remaster più richiesti di KOEI TECMO per oltre un decennio. La nuova versione rimasterizzata presenta una modalità foto completamente nuova, insieme a costumi nuovi e modificati e una grafica migliorata, inclusa la resa migliorata di ombre e luci, tutto ciò al fine di offrire un’esperienza più coinvolgente e spaventosa. Inoltre, i filmati in-game e i modelli dei personaggi sono stati tirati a lucido per regalare ai fan una storia che colpisce, sia dal punto di vista narrativo che estetico, mentre le tre ragazze rimanenti tentano di riscoprire il loro passato.