Tintinimaginatio e Microids hanno svelato il primo trailer e alcune nuove immagini per l’adattamento videoludico di Tintin Reporter – I sigari del faraone. A quanto pare, si tratta di un’avventura investigativa in cui vestiremo i panni del mitico reporter sviluppata dallo studio spagnolo Pendulo Studios. Ecco il trailer:









Ispirato a un’avventura iconica della storica serie a fumetti “Le avventure di Tintin” creata dall’artista Hergé, la quale ha venduto oltre 275 milioni di copie in tutto il mondo, questo nuovo videogioco segna il ritorno del famoso reporter nel mondo dell’intrattenimento interattivo grazie a una dinamica coproduzione tra Tintinimaginatio and Microids.

Nel gioco, dopo aver incontrato il Dottor Ciclone durante una crociera nel Mar Mediterraneo, Tintin e il suo fedele compagno Milù partono alla ricerca della tomba del faraone Kih-Oskh. Quali sono gli oscuri segreti nascosti nella tomba? Dall’Egitto all’India, passando per l’Arabia, Tintin & Milù finiranno per indagare su una gigantesca rete di narcotraffico in tutto l’Oriente.

Con tutte le sfaccettature dell’universo di Tintin e una storia ricca di colpi di scena che fanno parte della grande eredità creativa di Hergé, Tintin Reporter – I sigari del faraone immergerà il giocatore nel cuore di un misterioso Egitto e di altre terre di infinita bellezza.

Combinando svariati elementi dei giochi di avventura e investigativi, Tintin Reporter – I sigari del faraone permetterà di travestirsi da investigatore/reporter: cercare, infiltrarsi per trovare indizi e risolvere enigmi con l’aiuto di dialoghi investigativi arricchiti da sequenze video, fasi di infiltrazione, inseguimenti aerei o automobilistici, solo per citare alcune possibilità previste dal gioco.

Tintin Reporter – I sigari del faraone sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso del 2023.