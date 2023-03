Shame Legacy, l'horror survival arriverà a maggio

Destructive Creations, publisher di Daymare: 1998 che abbiamo recensito qui, ha annunciato oggi che Shame Legacy, un survival horror in prima persona per giocatore singolo sviluppato da Fairyship Games e Revenant Games, verrà pubblicato il 30 maggio 2023 su PC, PS4, PS5 (Meridiem Games si occuperà di una versione speciale per l’ammiraglia Sony), Xbox One e Xbox Series X|S. Ecco il trailer dell’annuncio:









Shame Legacy è un horror di sopravvivenza in prima persona ambientato in uno sperduto paese di settari del XIX secolo, in cui le meccaniche di fuga e furtività rappresentano l’unica speranza di sopravvivenza. Risolvendo gli enigmi, lo sfortunato giocatore scoprirà il suo coinvolgimento nella storia, ma un’angosciante minaccia incombe sul suo cammino.

Per risalire all’origine del mistero, egli dovrà agire nell’ombra ed evitare qualsiasi tipo di contatto. Gli abitanti del paese, ossessionati dalla caccia, setacciano ogni angolo, e si riveleranno incredibilmente veloci se dovessero avvistare o sentire qualcosa. Le abilità logiche torneranno utili per la risoluzione degli enigmi, così come il bastone, l’arma di difesa contro gli attacchi corpo a corpo fedele, ecologica ed efficace. Questo è un riassunto di quello che ci aspetta in Shame Legacy, un’esperienza horror che si preannuncia rilassante come un weekend all’Overlook Hotel.