Oggi Newfangled Games ha annunciato che il suo pluripremiato Paper Trail arriverà su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Series X│S, Nintendo Switch e sull’app mobile Netflix entro la fine dell’anno.









Paper Trail è un delicato puzzle-adventure game con visuale top-down che segue Paige, un’accademica in erba che lascia casa per la prima volta per proseguire i suoi studi in un mondo di carta pieghevole. Durante il viaggio, i giocatori impareranno a manipolare il mondo che li circonda per risolvere i suoi enigmi, esplorare nuove aree e scoprire segreti perduti da tempo.

Ecco le caratteristiche principali di Paper Trail:

Piega il mondo, una pagina alla volta: ciò che all’inizio sembra semplice, piegare e unire percorsi insieme per esplorare e progredire, diventa rapidamente diabolicamente complicato! Altera il tessuto del tuo mondo, contorcendolo, girandolo, ruotandolo, torcendolo, mentre cerchi di districare il puzzle del Paper Trail.

Enigmi coinvolgenti, persone intriganti: risolvi enigmi che mettono alla prova il tuo ingegno e ti portano attraverso il mondo di Paper Trail. Viaggiare attraverso le pieghe introdurrà Paige a un cast unico di personaggi, che raccontano le loro storie e illuminano Paige sul resto del mondo.

Ricercati ambienti realizzati a mano: dalle caverne profonde e buie che sono rimaste intatte per anni alle cime degli alberi più alte sferzate dalla pioggia. Esplora una varietà di ambienti realizzati a mano mentre Paige fa il suo viaggio verso l'università, ammirando panorami e meraviglie mentre procede.

Uno stile artistico elegante: sperimenta l'arte di Paper Trail che attinge fortemente da stili estetici piatti, come la stampa e l'acquerello, mescolati insieme per creare un gioco dallo stile unico che completa il tema della carta.