Due mesi e mezzo, tanto ci separa dall’arrivo del remake di System Shock: la data da segnare in rosso sul calendario è il 30 maggio.









Realizzato da Nightdive Studios e pubblicato da Prime Matter, System Shock è il remake del grande classico del 1994. L’idea alla base del progetto è combinare il gameplay cult dell’iconico gioco originale con una nuova veste HD, controlli aggiornati, un’interfaccia revisionata e suoni e musica completamente nuovi. Da nemici mai visti prima e modifiche alla quality of life, a un sistema di hacking rinnovato e nuove opzioni di combattimento con un brutale sistema di smembramento, il nuovo System Shock è quasi pronto a catapultare giocatori di vecchia data e alle prime armi nella Citadel Station.

Di seguito i requisiti PC minimi e raccomandati:

Minimi:

Processore e sistema operativo a 64-bit

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 o migliore

Memoria: 4 GB RAM

Grafica: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB o migliore

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 2 GB liberi

Raccomandati:

Processore e sistema operativo a 64-bit

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

Processore: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 o migliore

Memoria: 8 GB RAM

Grafica: NVIDIA GTX 970 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB o migliore

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 2 GB liberi

L’edizione per PC di System Shock è disponibile per il preordine tramite Steam, GOG ed Epic Games Store e include una copia gratuita dell’imminente System Shock 2: Enhanced Edition per tutti i primi acquirenti. La demo giocabile del Steam Next Fest appena pubblicata è disponibile sui rispettivi store. Le edizioni per console di System Shock usciranno su PlayStation 4|5, Xbox One e Series S|X in un secondo momento.