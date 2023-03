Citizen Sleeper in uscita su PS4 e PS5 a fine mese

Il publisher Fellow Traveller e lo studio di sviluppo Jump Over the Age hanno annunciato la data di uscita di Citizen Sleeper nei formati per PS4 e PS5.









Citizen Sleeper segue le vicende di un cosiddetto Sleeper, un simulacro di un essere umano la cui coscienza è stata digitalmente trasferita in un corpo artificiale da una spietata mega-corporazione. Scopo del gioco è quello di riuscire a sopravvivere dopo essere fuggiti dalle grinfie dei nostri nuovi padroni ed essere approdati su una remota stazione spaziale. Impiegando meccaniche tipiche dei giochi da tavolo, Citizen Sleeper ci fa immergere in un universo che prova a fare i conti con i disastri causati dal sistema capitalista, senza però dipingere una situazione idilliaca.

Il videogioco sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 31 marzo. In concomitanza con questo lancio verrà pubblicato anche un aggiornamento gratuito intitolato Episode: Purge per le versioni PC, Xbox e Switch.