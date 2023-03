Meet Your Maker sarà su PlayStation Plus ad aprile

Lunarch Studios e Sony hanno fatto sapere che Meet Your Maker sarà disponibile al lancio nell’offerta del servizio PlayStation Plus.









Annunciato l’anno scorso, Meet Your Maker è uno sparatutto competitivo asimmetrico che si svolge in due fasi ben distinte. Un prima durante la quale i giocatori costruiscono la propria base combinando trappole e guardie personalizzabili. La seconda, invece, vede gli utenti invadere direttamente le costruzioni degli altri giocatori e provare a superare le insidie che hanno preparato.

Segnaliamo, infine, che Meet Your Maker sarà disponibile non solo su PS4 e PS5, ma anche su PC, Xbox One e Series X|S.