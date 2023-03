Total War: Warhammer III, arriva il DLC Forge of the Chaos Dwarfs

SEGA e Creative Assembly hanno presentato Forge of the Chaos Dwarfs, il nuovo DLC di Total War: Warhammer III in uscita su PC tra poche settimane.









L’espansione introdurrà una fazione giocabile aggiuntiva, i Nani del Caos, assieme a tre nuovi Lord leggendari. Questi sono:

Astragoth Manidiferro, Sommo Sacerdote di Hashut, è il più forte Profeta-Stregone Nano del Caos. Il suo corpo, tuttavia, si sta lentamente pietrificando, motivo per cui deve vivere confinato dentro una formidabile corazza meccanica.

Drazhoath il Cinereo, Profeta-Stregone di Hashut, è il signore della Fortezza Nera e comandante della funesta Legione di Azgorh. Ritrovatosi esiliato da Astragoth, ha trascorso parecchio tempo ad accrescere la sua padronanza magica e ingegneristica, nonché a meditare vendetta.

Zhatan il Nero è il comandante della Torre di Zharr. La sua abilità guerresca è ineguagliabile, ma è anche difficile da sostenere per le fucine infernali, le quali devono soddisfare un’elevata e costante richiesta di armamenti e munizioni.

I Nani del Caos sono in cerca del Sangue di Hashut, una potente entità che incarna il fuoco, la bramosia e la tirannia, fonte di inimmaginabile potere con cui ambiscono di conquistare il mondo conosciuto. Per ottenerlo devono prima completare la costruzione della grande trivella di Hashut, un macchinario che permetterà loro di insinuarsi nel regno del loro dio perforando il tessuto della realtà stessa. Per alimentare la trivella, tuttavia, è necessario recuperare e corrompere le preziose reliquie dei loro nemici ancestrali: i Nani.

Total War: Warhammer III – Forge of the Chaos Dwarfs sarà disponibile su PC dal prossimo 13 aprile.