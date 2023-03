Il publisher DANGEN Entertainment (The Last Spell, giusto per restare ai giorni nostri) e lo studio di sviluppo Moonlight Games hanno comunicato che Hunt the Night, un action-adventure 2D dark fantasy, verrà pubblicato su PC tramite Steam e GOG il 13 aprile. Le versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Switch invece arriveranno in un secondo momento. Ecco il trailer d’annuncio:









Hunt the Night è un action-adventure in stile gotico retrò che combina un gameplay veloce e skill-based con un’ambientazione dalle forti tinte dark fantasy. Si gioca nei panni di Vesper, un membro virtuoso degli “Stalkers”, e si esplora il vasto mondo di Medhram, un luogo pieno di decadenza e orrori.

Attraversando sotterranei pieni di nemici raccapriccianti, dovremo combattere boss impegnativi e usare al meglio l’arsenale di armi e poteri oscuri a nostra disposizione per riprenderci ciò che ci spetta: la Notte.