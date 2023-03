Focus Entertainment e Hutlihut Games hanno annunciato Void Crew, un’avventura spaziale cooperativa prevista su PC per il 2023. Prima di approfondire, gustiamoci il reveal trailer:









Void Crew è un’avventura spaziale co-op in cui si esplora, si combatte e si saccheggia la galassia in squadre al massimo da quattro giocatori. Ecco la descrizione ufficiale:

Nello spazio nessuno può sentirti urlare… tranne i tuoi amici. Raduna il tuo equipaggio, guida la tua astronave e preparati per un’avventura epica. Affronta temibili nemici, recupera preziosi bottini, muori ripetutamente, reclamando insieme il territorio perduto dell’umanità. In Void Crew, l’umanità si unisce contro un misterioso aggressore: l’Hollow. In qualità di prescelti, tocca a te come equipaggio composto da un massimo di 4 anticonformisti sfidare il vuoto e portare ordine nella galassia.

Imbarcati sulle astronavi più avanzate mai costruite e viaggia nello spazio profondo in missioni elettrizzanti per le quali tu e il tuo equipaggio non vi siete mai allenati. Tempeste di asteroidi, eruzioni solari e errori dei tuoi amici saranno l’ultima delle tue preoccupazioni, poiché alieni ostili e disperati spazzini umani spingono il tuo equipaggio ai propri limiti.

Il lavoro di squadra è la chiave: scegli un ruolo e dai la priorità ai compiti più urgenti con il tuo equipaggio… o prova a fare tutto da solo perché ti ritroverai a corto di manodopera affidabile.

Forma una squadra di 4 persone in cooperativa : raduna i tuoi amici e parti per un viaggio spaziale selvaggio.

: raduna i tuoi amici e parti per un viaggio spaziale selvaggio. La tua nave, il tuo modo di giocare : con un sistema di ruoli flessibile e sistemi per le navicelle spaziali installabili anche in movimento, sarai in grado di cambiare le tue strategie più velocemente di quanto un asteroide canaglia cambi rotta.

: con un sistema di ruoli flessibile e sistemi per le navicelle spaziali installabili anche in movimento, sarai in grado di cambiare le tue strategie più velocemente di quanto un asteroide canaglia cambi rotta. Personalizza e aggiorna: dai al tuo personaggio un nuovo look elegante con ricchi aggiornamenti o aggiungi più gadget alla tua nave.