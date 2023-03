Life by You in uscita in Accesso Anticipato a settembre

Paradox Interactive ha annunciato la data di uscita di Life by You, il simulatore di vita che strizza l’occhio a The Sims in arrivo tra sei mesi su PC.









Questo videogioco sviluppato da Paradox Tectonic e diretto dal veterano Rod Humble, già co-autore di The Sims e Second Life, sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam ed Epic Games Store dal 12 settembre 2023. Il team fa sapere che il progetto rimarrà in questo stato per un periodo di almeno dodici mesi, durante i quali gli sviluppatori collaboreranno con i giocatori per modificare il gioco sulla base del feedback degli utenti.

Gli sviluppatori spiegano che il supporto al gioco proseguirà anche dopo la fine del periodo di Accesso Anticipato. A questo proposito, Paradox Tectonic intende diffondere alcuni strumenti dedicati principalmente ai modder, che così potranno creare i loro contenuti e tenere viva l’attenzione sul gioco.