Valheim: l'esclusiva Xbox potrebbe durare sei mesi

Pubblicato la scorsa settimana in esclusiva sulle console Xbox, sembra che Valheim potrà approdare su altre console soltanto una volta scaduti i termini dell’accordo siglato con Microsoft.

Secondo quanto riportato dalla redazione di GameSpot, un’email inviata agli abbonati al servizio Game Pass indicherebbe nero su bianco che il periodo di esclusività durerà esattamente sei mesi. Assumendo che tale periodo sia iniziato il 14 marzo scorso, data di pubblicazione di Valheim su Xbox, il gioco non arriverà su console PlayStation e Switch prima del prossimo 14 settembre.

Precisiamo che ciò non significa che Valheim vedrà la luce su queste piattaforme esattamente in quella data, anche perché gli stessi sviluppatori di Valheim hanno di recente dichiarato di non avere in programma lo sviluppo di tali versioni. Una cosa, però, è certa: fino al prossimo autunno sarà possibile giocarci solo su PC e console Xbox.