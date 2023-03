Dopo vari rinvii, finalmente Daedalic Entertainment e Nacon hanno annunciato che il loro tanto atteso gioco di avventura, The Lord of the Rings: Gollum, uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S il 25 maggio. Una versione per Nintendo Switch è prevista per la fine dell’anno. Ecco lo story trailer:









Basato sull’amata trilogia del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, The Fantasy Game porta i giocatori in un viaggio epico attraverso la Terra di Mezzo, con uno dei personaggi più avvincenti della tradizione: Sméagol aka Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum è un action adventure story driven. Intraprenderemo un pericoloso viaggio come Gollum, inseguendo l’unica cosa che ci è preziosa. Egli è abile e furbo e lacerato da una personalità divisa, spetterà ognuno di noi decidere se cedere al lato più scuro del personaggio o fidarti del suggerimento di quello più gentile.

Alle 18:30 sarà possibile seguire uno showcase su questo canale Twitch relativo il gameplay del gioco.