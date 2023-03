E3 2023: anche SEGA, Tencent e Devolver snobbano l'evento

Sono sempre di più le compagnie che in questi giorni stanno comunicando la loro decisione di non partecipare all’E3 2023. Dopo Microsoft, Nintendo e Ubisoft, oggi tocca a SEGA, Tencent e Devolver Digital.

Un portavoce di SEGA ha infatti confermato alla redazione di IGN che la compagnia non intende essere presente alla kermesse losangelina: “Dopo un’attenta analisi, abbiamo deciso di non partecipare all’E3 2023 come espositori. Saremo lieti di condividere più informazioni sui progetti annunciati e non annunciati nel prossimo futuro.” Un commento analogo è stato fornito da un responsabile di Tencent, il quale ha dichiarato che il colosso cinese non sarà all’E3 con l’etichetta di publishing Level Infinite.

Per quanto riguarda Devolver Digital, invece, il publisher indie non ha mai partecipato ufficialmente all’E3 all’interno dello showfloor, ma ha comunque organizzato un evento collaterale nel parcheggio antistante il Convention Center. Quest’anno, però, l’iniziativa satellite non verrà ripetuta. Tuttavia, la compagnia fa sapere che trasmetterà l’ormai consueto Devolver Direct a giugno.

Mancano in ogni caso poco più di due mesi all’E3 2023, che si terrà dal 13 al 16 giugno, ma non è ancora stata comunicata una lista ufficiale delle compagnie che presenzieranno l’evento. Con il defilarsi di molti publisher, sia grandi che piccoli, il futuro dell’E3 sembra tutt’altro che roseo.