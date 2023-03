Il mondo è prigioniero dell’inverno perenne, urge un eroe in grado di scacciare freddo, ghiaccio e gelo. Questa la premessa di Wildfrost, interessante deckbuilder roguelike in arrivo su PC e Switch il 12 aprile. Ecco il trailer della data di uscita:









Pubblicato da Chucklefish, nato dalla collaborazione tra Will Lewis (programmatore e designer presso Deadpan Games) e Gaziter (art style e designer), Wildfrost ci vedrà impegnati in un lungo il viaggio verso il Tempio del Sole pieno di combattimenti all’ultima carta/abilità. Durante il tortuoso percorso, avremo modo di salvare e reclutare dei compagni congelati, dissotterreremo tesori perduti, maneggeremo incantesimi vari e spenderemo i “bling” guadagnati duramente per comprare oggetti dai misteriosi mercanti itineranti.

Le decisioni prese nel corso di ogni partita ci aiuteranno a creare un mazzo potente e unico, diverso ad ogni run. Dopo ogni tentativo di cacciare il Widlfrost potremo tornare a Snowdwell (Nevillaggio, in italiano) per ricostruire il villaggio, sbloccare più carte e affrontare nuove sfide ed eventi in un’avventura dall’alta rigiocabilità.

Ecco alcune caratteristiche di Wildfrost:

Costruisci il mazzo perfetto per il tuo stile.

Recluta adorabili compagni ed equipaggia oggetti elementali e potenti ciondoli per trovare aiuto nella lotta contro il Wildfrost.

Scegli tra tanti capitribù, ognuno con statistiche e abilità casuali.

Padroneggia un sistema dinamico di “conteggio” per mettere alla prova le tue abilità strategiche.

Espandi e sviluppa la cittadina di Nevillaggio tra una battaglia e l’altra.

Sblocca nuove carte, eventi, opzioni di personalizzazione e altro ancora.

Rigiocabilità infinita con sfide ed eventi ogni giorno.

La data di uscita di Wildfrost è il 12 aprile, manca poco alla lotta all’inverno. Per maggiori informazioni, ecco il sito ufficiale del gioco.