PlayStation VR2: Sony avrebbe tagliato la produzione del 20%

Secondo un’indiscrezione riportata dall’analista e insider Ming-Chi Kuo, Sony avrebbe già tagliato la produzione di PlayStation VR2 di circa il 20%.

Questa informazione fa il paio con i primi dati di vendita non ufficiali trapelati qualche giorno fa, i quali riportano un evidente flop commerciale del visore per la realtà vituale date le circa 300 mila unità piazzate al lancio. Numeri che se confermati sarebbero tutt’altro che entusiasmanti per Sony, che invece punta a vendere 2 milioni di PlayStation VR2 nella sola finestra di lancio.

Ribadiamo che queste informazioni sono da prendere con le proverbiali molle, trattandosi di report di analisti e dunque non comunicazioni ufficiali.