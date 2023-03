PlayStation VR2: vendite deludenti per il visore di Sony

A volte realizzare un prodotto di qualità non garantisce automaticamente il successo sul mercato: è quanto sta avvenendo nel caso di PlayStation VR2, le cui vendite sembra siano ben al di sotto delle aspettative di Sony.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Bloomberg, il dispositivo per la realtà virtuale avrebbe venduto meno di 300 mila unità sin dal lancio avvenuto lo scorso 22 febbraio, a fronte di una previsione pari ad almeno 2 milioni di PlayStation VR2 piazzati nella finestra di lancio, un traguardo che a questo punto sembra a dir poco irraggiungibile.

Interpellato sull’argomento dal giornalista Takashi Mochizuki, autore del report di Bloomberg, l’analista Francisco Jeronimo ha dichiarato che con buona probabilità Sony si troverà a dover tagliare il prezzo di PlayStation VR2 per limitare i danni e provare a evitare un disastro commerciale. Ricordiamo che il visore è venduto a € 599,99 euro, ben 50 euro più di una PlayStation 5, oppure a € 649,99 con in bundle il videogioco Horizon Call of the Mountain.