Gamescom 2023: ecco la data dell'Opening Night Live

Se l’E3 2023 è stato cancellato, per fortuna la stessa sorte non è toccata al principale evento videoludico europeo: la Gamescom 2023 si farà, così come l’ormai consueto Opening Night Live presentato da Geoff Keighley.

La notizia è stata riportata dallo stesso giornalista, il quale ha annunciato che la diretta streaming si terrà il prossimo 22 agosto. Durante l’Opening Night Live verranno presentati nuovi videogiochi, svelati ulteriori dettagli sulle produzioni già note, e molto altro ancora.

Ricordiamo, infine, che la Gamescom 2023 si terrà dal 23 al 27 agosto, come sempre a Colonia.