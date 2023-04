Chi non vede l’ora di darci dentro con Counter-Strike 2 ma possiede una scheda video datata sarà felice di sapere che, stando a quanto riporta PC Gamer, potrà contare su una mano da parte di Nvidia e, più precisamente, della tecnologia Nvidia Reflex.

Reflex è una tecnologia che permette di diminuire la latenza in game, un piccolo dettaglio – parliamo di millisecondi – che in una partita online competitiva può fare una grande differenza. Una latenza bassa è il sogno di ogni gamer che punta a primeggiare online, perciò è interessante notare, come dimostra l’immagine qui sopra, quanto può beneficiare una GPU stagionata come la GTX 1060 da Nvidia Reflex (in 1440p e impostazioni Max passa da 26 ms a 17 ms). Le altre due schede video fanno segnare un miglioramento meno netto (RTX 3060 da 16 ms a 11 ms, invece RTX 4070 da 10 ms a 8 ms), ma è normale che la meno prestante tragga più vantaggio in termini meramente numerici e, altrettanto fisiologicamente, che i valori delle schede più nuove siano comunque inferiori.

Ricordiamo che l’atteso Counter-Strike 2 uscirà questa estate e che Nvidia Reflex è disponibile soltanto per le GPU Nvidia. Chiunque fosse interessato ad approfondire il funzionamento di questa peculiare tecnologia, può farlo qui.