Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che l’esplosivo party game SUPER BOMBERMAN R 2 (abbreviato SBR2) sarà disponibile in tutto il mondo dal 14 settembre (la versione fisica, quella digitale a partire dal 13 settembre). Ecco il trailer d’annuncio:









Forte del maggior numero di contenuti in-game della serie, SBR2 vi permetterà di aiutare i Bomberman Brother a vivere una nuova avventura single-player e salvare la galassia dalla perfida Dark Moon. Le alternative non mancheranno però, come si capisce dalla nuova, scoppiettante Battle Mode. Ecco qualche caratteristica della Battle Mode:

Castle: Combattete online in match asimmetrici 1 vs 15 in questa nuova battle mode attacco vs difesa! Il giocatore in difesa avrà il compito di creare una mappa e piazzare trappole difensive per rallentare l’offensiva. Il giocatore in difesa avrà a disposizione diverse opzioni: terreni, muri, espedienti difensivi e l’aiuto di nuovi personaggi chiamati “Ellon”. Chi attacca dovrà superare gli ostacoli creati dal difensore per raggiungere tutti i forzieri e vincere così la battaglia!

Questa caotica modalità prevede 64 giocatori in contemporanea, ma solo uno potrà aggiudicarsi la vittoria. Conquistate la fama in questa classica battle royal dominando il campo di battaglia Grand Prix: Gareggiate per ottenere cristalli e sbaragliare gli avversari. Le battaglie a squadre sono un vero spasso in questa modalità.

Gareggiate per ottenere cristalli e sbaragliare gli avversari. Le battaglie a squadre sono un vero spasso in questa modalità. Standard: Torna l’amata classic battle mode di SUPER BOMBERMAN R 1 e SUPER BOMBERMAN ONLINE.

In fatto di contenuti SBR2 sembra avere qualcosa per ogni gusto. Ad affiancare la nuova Battle Mode infatti ci sarà anche lo Stage Editor, un inedito e potente strumento che consentirà ai giocatori di creare i propri stage per la nuova “Castle” Battle Mode e di condividerli online. La quantità di stage da scoprire e dominare sarà illimitata in SBR2. Per quanto riguarda la storia invece sappiamo che l’astronave Black Moon devasta la galassia distruggendo città e pianeti. La minaccia incombe, dunque toccherà agli 8 Bomberman Brother e ai loro nuovi amici, gli Ellon salvare l’universo.

SBR2 supporterà il crossplay e sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch (il prezzo dovrebbe essere €49.99).