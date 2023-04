Dreams: Media Molecule cesserà di supportare il gioco

Media Molecule ha annunciato che dal 1° settembre cesserà di supportare Dreams, il videogioco e tool di creazione per PS4. Ciò significa che da quella data in poi non verranno più pubblicati aggiornamenti e non verranno diffusi ulteriori contenuti aggiuntivi.

Lo studio britannico precisa che gli utenti potranno continuare a divertirsi su Dreams e a condividere le loro creazioni con gli altri utenti, tuttavia già dal prossimo mese di maggio verranno introdotti alcuni vincoli. In un post pubblicato sul sito ufficiale, Media Molecule spiega che alla fine del prossimo mese verrà effettuata una migrazione su un nuovo server che presenterà un limite massimo di 5GB per ogni utente, per un massimo di 256 creazioni. Da notare che solo le creazioni realizzate dopo la migrazione saranno sottoposte a questi limiti.

Media Molecule fa sapere che la cessazione del supporto permetterà al team di concentrarsi su un nuovo progetto. Non si conoscono i dettagli, ma lo studio conferma che non sarà legato al franchise di Dreams.