Dopo rumors, voci e leak d’ogni genere, oggi NVIDIA ha annunciato ufficialmente l’arrivo della nuova GeForce RTX 4070 (disponibile a partire da €669).

La giornata è stata arricchita da altri annunci da parte di NVIDIA, come il bundle con il ricco Ultimate Battle Pass di Overwatch 2, la disponibilità di runtime RTX Remix open source e l’arrivo di NVIDIA Reflex per nuovi titoli, incluso quel Counter-Strike 2 cui avevamo accennato qualche giorno addietro.

NVIDIA GeForce RTX 4070, con architettura NVIDIA Ada Lovelace e la tecnologia DLSS 3 a un costo di € 669, mira al ruolo di scheda ideale per confrontarsi ai massimi livelli anche con i titoli più recenti in 1440p, senza farsi mancare la possibilità di giocare in streaming e di creare contenuti più velocemente grazie all’accelerazione RTX ed i numerosi strumenti con Intelligenza Artificiale.

L’intrigante GPU gode naturalmente di tutte le tecnologie e i vantaggi della piattaforma NVIDIA RTX, ad esempio NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, l’aggiornamento ai driver NVIDIA Game Ready, RTX Video Super Resolution e altro. La nuova scheda con DLSS 3 è in media 1,7 volte più veloce rispetto alla RTX 3070 Ti di ultima generazione con DLSS 2. Stando alle dichiarazioni ufficiale, la 4070 performa in media il 20% meglio nei giochi tradizionali, riducendo al contempo il consumo energetico medio di gioco del 23%.

NVIDIA fa sapere che le GeForce RTX 4070 saranno disponibili a partire dal 13 aprile sia nella versione Founders Edition che custom con clock di serie e overclock di fabbrica, presso i rivenditori selezionati e dai principali fornitori di schede come ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY e ZOTAC. Le nuove schede saranno disponibili anche in versione desktop presso i numerosi negozi/system builder in tutto il mondo.

NVIDIA e Overwatch 2

I giocatori che acquisteranno GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti e una scheda grafica e PC desktop 4070, da ora fino all’8 maggio 2023 riceveranno Overwatch 2 Ultimate Battle Pass più 1.000 Overwatch 2 Coins aggiuntivi, per un valore di € 40.

Il pacchetto Ultimate Battle Pass di Overwatch 2 include:

Pass battaglia premium stagione 4

2,000 Overwatch 2 Coins

20 Salta Livello

Infinite Guard: 76 Legendary Skin

Infinite Ace D.Va Epic Skin

Infinite Airwings Weapon Charm

1,000 Overwatch 2 Coins

NVIDIA RTX Remix Runtime Open Source disponibile ora

RTX Remix, la nuova e innovativa piattaforma di modding di NVIDIA per la rimasterizzazione dei classici giochi DirectX 8 e 9 con funzionalità della tecnologia RTX come path tracing, NVIDIA DLSS e texture potenziate dall’intelligenza artificiale, verrà resa disponibile gratuitamente da oggi 12 aprile in versione open-source. RTX Remix, parte della suite di app NVIDIA Studio, è caratterizzato da due componenti principali che lavorano insieme per consentire ai modder di rimasterizzare i classici giochi per PC: il toolkit RTX Remix creator e un runtime RTX Remix personalizzato.

RTX Remix creator toolkit, basato su NVIDIA Omniverse e utilizzato per sviluppare Portal con RTX, consente ai modder di assegnare nuove risorse e luci all’interno della loro scena e di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per ricostruire l’aspetto di qualsiasi aggetto. NVIDIA condividerà nelle prossime settimane maggiori dettagli sull’arrivo della versione con accesso anticipato.

Runtime RTX Remix permette di acquisire una scena di gioco e sostituirne le risorse durante la riproduzione, iniettando così nel gioco le tecnologie RTX, come il path tracing, DLSS 3 e Reflex. Molti sviluppatori di mod hanno già utilizzato il runtime RTX Remix di Portal With RTX per creare scene sperimentali con ray tracing in numerosi giochi classici. Runtime RTX Remix è oggi disponibile su GitHub con una licenza MIT. Il modding è incentrato sulla community e fornire un runtime RTX Remix open source consentirà agli sviluppatori di espandere la compatibilità di Remix con sempre più giochi per PC, oltre ad ampliare i tipi di mod che possono essere realizzati quando verrà rilasciato il toolkit per la creazione di RTX Remix.

Introducing the GeForce RTX 4070. Max out your favorite games at 1440p with the AI-powered performance boost of DLSS 3. Available starting April 13. Learn more ➡️ https://t.co/Zy7ucTTFOJ pic.twitter.com/rEeE7Bymir — NVIDIA GeForce UK (@NVIDIAGeForceUK) April 12, 2023

NVIDIA Reflex per Counter-Strike 2 e molti altri titoli competitivi sparatutto

Come avevamo anticipato, l’atteso Counter-Strike 2 di Valve supporterà NVIDIA Reflex. L’ultima edizione sfrutta le nuove API grafiche per una migliore fedeltà d’immagine e reattività di sistema, inoltre NVIDIA sta collaborando con Valve per garantire che la latenza in CS2 sia al minimo assoluto. A quanto fa sapere NVIDIA, la sua tecnologia low-lag è attualmente disponibile per nove dei primi dieci FPS competitivi sul mercato: Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Valorant e Sackboy: A Big Adventure.