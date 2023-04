ENDLESS™ Dungeon rimandato a metà ottobre

SEGA e Amplitude Studios hanno annunciato che ENDLESS™ Dungeon verrà rinviato per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S al 19 ottobre. L’accesso anticipato sarà disponibile dal 17 ottobre per i giocatori che hanno prenotato ENDLESS™ Dungeon “Last Wish” Digital Edition su PC e console, mentre la data d’uscita della versione Nintendo Switch sarà annunciata in un secondo momento. È stato quindi rinviata la pubblicazione inizialmente prevista per il 18 maggio.

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, Amplitude fa sapere che sfrutterà questo tempo extra per implementare al meglio i feedback della community, cruciali per un gioco con simili ambizioni d’innovazione, e per seguire le orme dei precedenti titoli del pluripremiato universo di ENDLESS™. Gli elementi che beneficeranno del tempo in più saranno il bilanciamento, la meta-progressione e i tutorial iniziali, ma ovviamente gli sviluppatori potranno lavorare anche a una serie di migliorie e perfezionamenti con cui dare vita “all’esperienza roguelite definitiva”.

Romain de Waubert, direttore generale e CCO di Amplitude Studios ha detto: “L’impazienza con cui i giocatori attendono l’uscita di ENDLESS™ Dungeon ci lusinga e ci onora. I feedback che abbiamo ricevuto durante le sessioni OpenDev ci hanno dimostrato che abbiamo tra le mani qualcosa di davvero speciale, e vogliamo essere certi di avere il tempo necessario perché il gioco raggiunga il suo pieno potenziale. I giocatori sono sempre stati alla base della filosofia del nostro studio, e l’uscita di ENDLESS™ Dungeon in ottobre ci garantirà tempo extra per continuare a lavorare con la community e perfezionare il gioco per un’impeccabile esperienza al day one. Non vediamo l’ora che i fan di questo universo e i nuovi arrivati possano provare lo stile di gioco unico di ENDLESS™ Dungeon, un mix di elementi roguelite, azione tattica e tower defense.”