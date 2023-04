Con un tweet, Arkane Autstin ha informato la comunità che il suo Redfall non avrà una modalità Performance a 60 fps su Xbox fin da subito, ma soltanto in un secondo momento. Ecco il tweet:

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

Lo sviluppatore di Redfall ha confermato che la caccia ai vampiri sarà disponibile al day one solo con la modalità Qualità, tuttavia un’opzione per la modalità Performance è in programma grazie a un aggiornamento successivo. Ciò significa che, almeno all’inizio, il gioco sarà bloccato a 30 fotogrammi al secondo poiché darà priorità all’alta risoluzione (su Xbox Series X sarà 4K e su Xbox Series S 1440p).

Al momento non ci sono indicazioni precise sull’arrivo della modalità Performance, ma visto che l’uscita di Redfall è imminente è abbastanza probabile che Arkane Austin non ci farà attendere troppo per saperne di più sui famigerati 60 fps.

Ricordiamo che Redfall arriverà su PC e Xbox Series X|S il 2 maggio e sarà anche disponibile dal day one su Game Pass. Se siete curiosi di sapere com’è il gioco dei creatori di Prey, ecco la nostra gustosa anteprima hands-on.