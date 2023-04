Team17 ha svelato che Killer Frequency, l’interessante avventura horror in prima persona ambientata in una stazione radiofonica degli anni ’80, arriverà su PC e Meta Quest 2, ma anche su Switch, PS4, Ps5, Xbox One e Xbox Series X|S il 1 giugno. Ecco il trailer con la data di uscita:









Nei panni di Forrest Nash, uno speaker radiofonico notturno, dovremo salvare le vite dei nostri ascoltatori, risolvere enigmi e, nel mentre, goderci la colonna sonora anni ’80.

Caratteristiche principali di Killer Frequency:

Rimani in onda: prendi il controllo del centralino ed esplora un autentico studio radiofonico degli anni '80 mentre guidi il destino dei tuoi ascoltatori a tarda notte inseguiti da un misterioso assassino.

Ferma il massacro: rispondi alle chiamate di potenziali vittime mentre raccogli indizi, prendi decisioni e risolvi enigmi soddisfacenti che potrebbero aiutare ogni chiamante a sopravvivere alla notte.

Smaschera l'assassino: interagisci con una varietà di personalità eccezionali tra cui chiamanti, potenziali sospetti e un produttore carismatico mentre suoni un jukebox di brani ispirati agli anni '80.

Tutti possono vivere o morire: scegli tra una varietà di opzioni di conversazione per interagire con i chiamanti: li guiderai verso la salvezza o trasmetterai i loro ultimi momenti in diretta?

Gioca su schermo piatto e in VR: creato da zero per Meta Quest 2 a 72 fotogrammi al secondo per un'esperienza senza latenza e disponibile in modalità schermo piatto su Steam e console.