The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco l'ultimo trailer

Finalmente Nintendo ha mostrato il terzo e ultimo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’atteso seguito di Breath of the Wild che verrà pubblicato su Switch il 12 maggio. Di seguito il trailer:









Il comunicato ufficiale ci informa che “in questo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i giocatori possono creare il loro percorso attraverso le sconfinate distese di Hyrule e sulle misteriose isole che fluttuano nei suoi vasti cieli. Scopri nuove destinazioni, pericoli, panorami ed enigmi che per essere superati richiederanno ingegno e intraprendenza. Sarà necessario sfruttare il potere delle nuove abilità di Link per contrattaccare contro le forze malvagie che minacciano il regno.”

Ormai ci siamo, manca poco meno di un mese all’arrivo su Switch di Tears of the Kingdom, un sequel che fin dal suo annuncio ha fatto sognare i numerosi fan di Link e fomentato articoli d’ogni sorta, proprio come il nostro editoriale nato da una riflessione su quanto ammirato nello scorso trailer.