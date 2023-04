Immortals of Aveum: primo gameplay e requisiti PC

Electronic Arts e Ascendant Studios hanno pubblicato un lungo trailer di gameplay di Immortals of Aveum, lo sparatutto con le magie che vedrà la luce questa estate su PC e console.









Il filmato presente qui in alto mostra il protagonista Jak mentre combatte contro le forze Rasharniane, mettendo in risalto le meccaniche shooter incentrate sul lancio di incantesimi, mentre il giocatore brandisce i tre diversi tipi di magia: Forza (blu), Vita (verde) e Caos (rosso). Gli sviluppatori fanno sapere che grazie a sigilli, anelli e totem, il gioco sarà personalizzabile per adattarsi al meglio allo stile di gioco preferito dai giocatori.

Non è tutto, però, giacché per l’occasione sono stati diffusi anche i requisiti hardware ufficiali della versione PC. Segnaliamo che sono decisamente esosi, probabilmente per rispecchiare il fatto che il gioco è stato realizzato con l’Unreal Engine 5.1 e sfrutta le più recenti tecnologie del motore, tra cui l’illuminazione dinamica Lumen e il potenziamento delle prestazioni Nanite.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-9700 | AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700 | AMD Ryzen 7 3700X RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Nvidia GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) | AMD RX 5800XT (VRAM 8 GB)

: Nvidia GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) | AMD RX 5800XT (VRAM 8 GB) DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 110 GB (SSD fortemente consigliato)

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-12700 | AMD Ryzen 7 5700X

: Intel Core i7-12700 | AMD Ryzen 7 5700X RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Nvidia GeForce RTX 3080Ti (VRAM 12 GB) | AMD Radeon 6800XT (VRAM 16 GB)

: Nvidia GeForce RTX 3080Ti (VRAM 12 GB) | AMD Radeon 6800XT (VRAM 16 GB) DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 110 GB (SSD fortemente consigliato)

Immortals of Aveum sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 20 luglio.