The Division Heartland mette in mostra il suo gameplay

Nel corso dello showcase dedicato a The Division, Ubisoft ha mostrato per la prima volta il gameplay di Heartland, lo spin-off free-to-play della serie in lavorazione presso Red Storm.









The Division Heartland porta i giocatori nella cittadina rurale di Silver Creek, negli stati centrali degli USA, offrendo un sistema di gioco action shooter PvEvP di stampo survival. Le partite sui server i Heartland saranno strutturate in sessioni diurne e notturne: durante il giorno bisognerà completare obiettivi, andare alla ricerca di materiali e risorse, ma anche affrontare nemici tra le strade di Silver Creek. Durante la notte, invece, la situazione di complica mentre nemici molto più pericolosi iniziano a comparire sulla mappa. In ogni caso, durante le scorribande è possibile incontrare altri giocatori che potrebbero rivelarsi ostili.

Nella cittadina di Silver Creek il virus si comporta diversamente, creando nuvole virali che si muovono in maniera imprevedibile. Per sopravvivere all’interno delle zone contaminate bisogna usare maschera e filtri, ma il rischio aggiuntivo porterà con sé delle ricompense addizionali. Attenzione, però, morire sul campo significherà perdere tutto ciò che è stato raccolto fino a quel momento.

Nessuna notizia circa una possibile data di uscita, ma Ubisoft ha fatto sapere che le registrazioni per le future sessioni di beta di The Division Heartland sono aperte sul sito ufficiale.