Insieme a un gameplay trailer, Team17 ha annunciato che lo strategico dark fantasy Gord , sviluppato da Covenant.dev, verrà pubblicato questa estate su PC via Steam (versione già confermata), su PS5 e su Xbox Series X|S. Ecco il gameplay trailer:









Creato da un team che include ex sviluppatori di Frostpunk e The Witcher 3, Gord vedrà i giocatori comandare la Tribe of the Dawn e abbracciare la complessità etica della leadership mentre guidano la loro comunità e la proteggono da invasori e bestie mostruose. Dovranno sovrintendere alla fame, alle malattie e ai traumi dei loro cittadini, nutrire la loro fede e addestrarli alla battaglia, espandendo al contempo i loro insediamenti – i “gord” – e intraprendendo una serie di missioni pericolose.

Per maggiori informazioni su gioco, ecco il sito ufficiale.