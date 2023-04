Devolver Digital ha annunciato il prossimo, fascinoso progetto dei talentuosi sviluppatori indie spagnoli Deconstructeam, lo studio dietro Gods Will Be Watching e quel The Red Strings Club che s’è distinto in sede di recensione: The Cosmic Wheel Sisterhood. Di seguito trovate il trailer d’annuncio:









The Cosmic Wheel Sisterhood è un gioco narrativo con protagonista Fortuna, una strega che vive in esilio su un asteroide. Alla ricerca della libertà, Fortuna stringe un pericoloso patto con una creatura proibita, il misterioso e antico Abramar, che le concede la capacità di creare tarocchi infusi di magia.

A quanto pare, ciò significa poter creare un mazzo di tarocchi personalizzato unico e gli elementi arcani che controlleremo conferiranno a ogni carta caratteristiche e abilità diverse per aiutarci a determinare il destino dei personaggi che incontreremo. Usando il nostro mazzo ci immergeremo in una narrazione complessa che abbraccia decenni ed esplora temi come l’identità, la comunità e la responsabilità personale.

Come si può notare dalle immagini qui sopra, The Cosmic Wheel Sisterhood presenta una direzione artistica assolutamente ammaliante. A ciò dovrebbero aggiungersi una colonna sonora ipnotica e una storia ramificata che, in vero stile Deconstructeam, promette di riecheggiare con le conseguenze delle azioni del giocatore.

Stando al comunicato ufficiale si tratta del gioco più grande e ambizioso mai realizzato dallo studio. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, sappiamo solo che è previsto su PC via Steam e Switch entro la fine dell’anno.