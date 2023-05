GIANTS Software ha svelato il primo gameplay trailer di Farming Simulator 2023, il simulatore di vita agricola in arrivo su Switch e sistemi mobile. Ecco il trailer:









Il nuovo video mostra svariate nuove caratteristiche e miglioramenti del gioco, che saranno rilasciati il prossimo 23 maggio su Nintendo Switch e i dispositivi mobile. Farming Simulator 23 pone il nuovo benchmark per le simulazioni agricole mobile con il marchio di successo a livello globale Farming Simulator, inventato dall’editore e sviluppatore GIANTS Software 15 anni fa.

Seminare e far crescere un impero agricolo: Farming Simulator 23 crea nuove possibilità per la gestione di un impero agricolo, con zootecnia e silvicoltura. I giocatori accedono a una selezione di più di 100 veicoli digitalizzati in modo autentico e strumenti dei più noti produttori per la semina, la crescita e la raccolta di 14 tipi diversi di colture. Imparano nuove meccaniche di gioco e producono prodotti di valore, ampliano le loro attività e lavorano il raccolto producendo farina e vendono addirittura il pane alla fine per ottimizzare la catena di produzione che hanno scelto.

Due mappe per migliorare l’esperienza di gioco: La zootecnia è un importante elemento distintivo per Farming Simulator 23. I giocatori possono allevare mucche, maiali, pecore e polli, aggiunti di recente, come presentato nel recentissimo trailer. Due mappe molto varie ispirate agli scenari degli USA e dell’Europa invitano all’esplorazione e a differenti approcci in ambito agricolo, mentre il gioco rimane divertente e rilassato – i giocatori scelgono sempre che tipo di agricoltore vogliono essere.

Farming Simulator 23 verrà rilasciato il 23 maggio 2023. I preordini per Farming Simulator 23: Edizione Nintendo Switch disponibile nei negozi selezionati e sul Nintendo eShop. Le versioni mobile per i device iPhone, iPad e Android invece saranno disponibili nell’App Store e su Google Play, rispettivamente.