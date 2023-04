Quello che in principio era partito come un titolo di nicchia per gli appassionati di agricoltura, nel corso degli anni è diventato un titolo family-friendly da milioni di copie vendute adatto a tutti i giocatori: Farming Simulator, la serie simulativa, celebra oggi il suo quindicesimo compleanno, come annuncia GIANTS Software. Non c’è solo l’anniversario della serie in costante crescita da celebrare, però: l’editore/sviluppatore ha anche comunicato che, ad oggi, sono stati scaricati 2,5 miliardi di mod della serie. Ecco il trailer celebrativo:









I TRAGUARDI PIÙ SIGNIFICATIVI DI FARMING SIMULATOR:

Il 14 aprile 2008 venne rilasciato il primissimo Farming Simulator su PC – dando vita ad una franchigia che si sarebbe poi trasformata in un marchio di gaming capace di appassionare innumerevoli giocatori. Lungo il percorso sono stati raggiunti numerosi traguardi: dal multiplayer cooperativo di Farming Simulator 2011 e l’introduzione delle novità con Farming Simulator 2012, seguite dalle versioni console nel 2013, per poi arrivare alla creazione di una lega eSport ufficiale con Farming Simulator 19, fino al cross-platform multiplayer con Farming Simulator 22.

“Siamo molto grati a tutti i nostri fan che ci hanno sostenuto in tutti questi anni”, commenta Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “In particolare, ringraziamo quelli che sono con noi sin dall’inizio e tutti gli appassionati ricchi di talento e molto coinvolti che hanno creato una quantità indescrivibile di contenuti. Continueremo a migliorare Farming Simulator in futuro, insieme a voi e ai nostri partner.”

FARMING SIMULATOR, UN PILASTRO PER LA MODDING-COMMUNITY E I PRODUTTORI

Come ci ricorda il comunicato stampa, sin dall’inizio GIANTS Software ha sempre mantenuto un legame stretto con l’industria agricola e le relative aziende, basti pensare che il gioco attuale incorpora più di 150 marchi ufficiali. Mentre GIANTS Software espande costantemente Farming Simulator 22 con contenuti gratuiti e a pagamento, per integrare sempre più marchi agricoli noti, nuovi macchinari ed elementi di gameplay aggiuntivi, il modding non è semplicemente permesso ma addirittura fortemente supportato.

Infatti, come comunica la società, sono stati scaricati 2,5 miliardi di mod nel corso della serie sulle diverse piattaforme. L’attenzione di GIANTS Software per i contenuti generati dagli utenti è provata anche dal fatto che il reparto interno QA non solo cura, ma testa attivamente tutti i mod sottoposti, mentre vengono forniti strumenti ufficiali e tutorial per la loro creazione.

Ricordiamo che Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5 (ecco la nostra recensione), Xbox Series X|S, PlayStation4 e Xbox One. È disponibile anche un Year 2 Season Pass, che include quattro pack aggiuntivi e un’espansione.

Farming Simulator 23 verrà invece pubblicato il 23 maggio 2023 in esclusiva su Switch e sistemi mobile Android/iOS.