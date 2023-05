Avvistata The Lara Croft Collection per Nintendo Switch

Sembra che una raccolta di videogiochi con protagonista la giovane archeologa inglese sia in dirittura di arrivo su Nintendo Switch con il titolo di The Lara Croft Collection. Questa compilation è comparsa sul sito dell’ESRB, l’ente di classificazione statunitense.

Secondo quanto riportato sul sito dell’ente, infatti, la raccolta dovrebbe contenere due videogiochi in cui Lara Croft e i suoi alleati vanno alla ricerca di alcuni artefatti al fine di fermare delle antiche divinità intente a distruggere il mondo. I giochi hanno una prospettiva con visuale dall’alto, bisognerà attraversare giungle e templi in rovina, risolvere enigmi e combattere contro orde di nemici usando lance, pistole, fucili.

Dalla descrizione sembra che i due titoli siano gli spin-off Lara Croft and the Guardian of Light e il suo sequel, Lara Croft and the Temple of Osiris, dunque non si tratta dei videogiochi della serie principale. The Lara Croft Collection dovrebbe essere pubblicata da Feral Interactive, ma non sappiamo ancora quando. Restiamo in attesa di un comunicato ufficiale.