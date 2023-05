CONVERGENCE: A League of Legends Story ha una data di uscita

Riot Forge, l’etichetta di publishing di Riot Games, ha annunciato la data di uscita di CONVERGENCE: A League of Legends Story, il platform bidimensionale sviluppato da Double Stallion. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









In CONVERGENCE: A League of Legends Story verremo catapultati nel mondo di Zaun per vestire i panni di Ekko, un giovane inventore che possiede un dispositivo in grado di manipolare il tempo. Il gioco narrerà le vicende di Ekko, uno dei campioni più celebri di League of Legends, impegnato in un viaggio introspettivo che lo porterà a comprendere che cambiare il corso del tempo può portare a gravi conseguenze.

CONVERGENCE unisce un sistema di combattimenti dinamici a delle fasi di platforming incentrate proprio sull’abilità di Ekko di viaggiare nello spazio e nel tempo. Il gioco sarà disponibile dal 23 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.