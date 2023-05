Marvel's Midnight Suns per Switch cancellato, in arrivo su old gen

2K Games e Firaxis hanno fatto sapere che Marvel’s Midnight Suns è in dirittura di arrivo sulle console della scorsa generazione, tuttavia la versione per Nintendo Switch è stata cancellata. Non è stato precisato il motivo della cancellazione. Sappiamo però che il tattico a turni di stampo supereroistico sarà disponibile su PS4 e Xbox One dall’11 maggio nel solo formato digitale.

Non è tutto perché le compagnie hanno svelato il quarto e ultimo DLC intitolato Tempesta di Sangue che, come facilmente intuibile, introduce Tempesta come personaggio giocabile. Il contenuto aggiuntivo porterà con sé anche tre missioni inedite, un potenziamento per l’Abbazia e una selezione di skin e abilità per l’eroe. Il DLC Tempesta di Sangue per Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile dall’11 maggio.