Plaion ingloberà Deep Silver, Prime Matter e Ravenscourt

Plaion ha dato il via a una riorganizzazione interna che porterà il publisher a inglobare tre diverse etichette: Deep Silver, Prime Matter e Ravenscourt. La notizia è rimbalzata sulle colonne di GamesIndustry, dove leggiamo che il riassetto porterà con sé anche alcuni licenziamenti.

Questo cambiamento in Plaion, precedentemente Koch Media, non sarà immediato: la riorganizzazione dovrebbe durare circa un anno, tuttavia alcuni videogiochi potrebbero ancora essere pubblicati con le diverse etichette ben oltre il 2024, probabilmente per soddisfare degli accordi stretti in passato.

Ricordiamo che Deep Silver è un publisher fondato nel 2002 che si occupa di pubblicare alcuni dei videogiochi di maggior richiamo del gruppo, tra cui il recentissimo Dead Island 2. Ravenscourt, invece, è un’etichetta fondata nel 2015 votata principalmente ai videogiochi con i livelli produttivi minori, in alcuni casi sviluppati da studi indipendenti. Infine, Prime Matter è stata fondata appena due anni fa per pubblicare progetti di medio livello.