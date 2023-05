D3Publisher Inc. e lo sviluppatore LANCARSE Ltd. hanno annunciato che la versione completa del videogioco d’azione survival roguelike Ed-0: Zombie Uprising sarà disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam a partire dal 13 luglio 2023.

Ed-0: Zombie Uprising è in accesso anticipato su Steam da aprile 2022 e gli sviluppatori hanno approfittato di questo tempo per creare contenuti aggiuntivi e tenere conto dei feedback della community implementando miglioramenti che arricchiscono l’esperienza di gioco complessiva. Tra le migliorie in questione figurano ottimizzazioni della qualità dei combattimenti e dei livelli di difficoltà e una nuova opzione che permette il salvataggio durante il gioco, nonché normali risoluzioni di bug e modifiche a diversi elementi del gameplay.

La versione 1.0 include anche tante nuove funzionalità, come nuove benedizioni e incantesimi, un’esclusiva funzione per i grilletti adattivi per PS5, un EDO Shader che permette di attivare un divertente filtro in stile “Ukiyo-e” e contenuti per oltre 100 ore di gioco.

Progettato per dare vita a brutali battaglie strategiche in un formato roguelike, Ed-0: Zombie Uprising si svolge nell’immaginaria era di Edo in Giappone, dove orde di zombi affamati hanno fatto irruzione nel paese isolato. Ogni avventura nei dungeon sarà diversa dalla precedente, quindi il giudizio dei giocatori sarà fondamentale, dato che dovranno affrontare sfide irripetibili con un’ampia varietà di elementi casuali in mezzo a nemici pericolosi.

Ed-0: Zombie Uprising comprende vari nemici non morti, che vanno dagli zombi giapponesi, interpretati in una “nuova chiave”, agli invasori stranieri nati dopo la “rivoluzione industriale degli zombi”. Man mano che faranno progressi, i giocatori sbloccheranno altri nemici e più occasioni per personalizzare le build a proprio piacimento, con la possibilità di aumentare il livello di difficoltà per mettersi alla prova.

Inoltre D3Publisher Inc. e LANCARSE Ltd. hanno fatto sapere che i preordini sono ora disponibili su tutte le piattaforme. Chiunque preordini Ed-0: Zombie Uprising sbloccherà una piccola missione bonus intitolata “Rounding up Thieves”. Il videogioco sarà disponibile al prezzo consigliato di € 28,99 (la versione Accesso Anticipato su Steam costa € 19,99, Ndr). Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale o la pagina Steam.