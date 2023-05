Dopo la nostra anteprima hands-on, si torna a Valisthea per scoprire com’è nato questo conturbante mondo immaginario. Il mezzo di trasporto è un lungo post su PlayStation.Blog, questo, in cui emergono dettagli, curiosità e aneddoti riguardanti la realizzazione del mondo in cui si svolgerà l’attesissimo Final Fantasy XVI.

Nell’articolo di Gillen MacAllister, Naoki Yoshida – il produttore del gioco – descrive una particolare città portuale concepita dallo studio. La sua caratteristica principale è un colossale tratto di mura che corre tutto attorno alla città e che per più di tre secoli l’ha tenuta separata dall’oceano che la circonda e ne ha protetto gli abitanti dalle invasioni. Si tratta di uno spettacolo visivamente impressionante, che si adatta perfettamente all’immenso mondo fantasy di Valisthea. Tuttavia… c’è un problema.

“Stavo guardando questi progetti”, spiega Yoshida. “E nell’angolo più remoto della città, in riva al mare, c’è una scogliera naturale. E questa scogliera è alta all’incirca 15 metri. E il capo di questa città, la persona più importante di tutte, abita proprio di fianco alla scogliera. Cosa impediva ai pirati di arrivare, distruggergli la casa e impadronirsi della città? Non aveva senso.”

Il risultato è stato un tanto proverbiale quanto letterale ritorno al tavolo da disegno per correggere la svista.

È un ricordo che esemplifica l’attento lavoro svolto per rendere credibile questo fantastico mondo di gioco. Si tratta solo di un esempio delle numerose complessità affrontate dal produttore, insieme al direttore artistico Hiroshi Minagawa e al direttore della localizzazione Michael-Christopher Koji Fox, nella creazione di Valisthea e del viaggio che il giocatore dovrà compiere al suo interno.

Chi fosse incuriosito può trovare qui il post integrale, mentre per Final Fantasy XVI bisognerà attendere ancora un mese giacché la sua uscita è fissata per il 22 giugno su PlayStation 5.