The Front: trailer annuncia la Closed Beta del SOC

Samar Studio ha pubblicato un trailer in cui viene annunciata la Closed Beta di The Front, il titolo di debutto dello studio di sviluppo. Ecco il trailer d’annuncio del test:









The Front è un survival-open-world-crafting shooter game (i dev usano l’acronimo SOC) che racconta la storia di un mondo devastato da un impero brutale e invaso da mostri, una situazione che ha portato l’umanità sull’orlo del collasso. Con l’aiuto di un’intelligenza artificiale chiamata Aurora, i giocatori useranno la tecnologia del viaggio nel tempo per avventurarsi nel passato nel tentativo di riscrivere la storia e prevenire la fine dell’umanità.

Caratteristiche principali:

Raccogli risorse come legno e pietra e cerca rifornimenti preziosi negli edifici sparsi per il paesaggio post-apocalittico.

Usa legno, pietra, cemento e acciaio per creare strutture su diversi terreni, ambienti e climi. Costruisci sistemi di produzione dettagliati e realistici per generare i rifornimenti necessari alla sopravvivenza, come i raccolti.

Proteggi la tua base dagli NPC nemici che sfruttano poteri spaventosi come veleno, esplosioni e altro ancora. Pianifica attentamente la tua base per assicurarti che i nemici passino attraverso le sue trappole più letali.

Impegnati in un profondo gameplay tower defense con trappole e tool difensivi come trampolini, lanciafiamme, trappole elettriche, spruzzatori di veleno, torrette e altro ancora.

Gli aerei appariranno casualmente sopra la mappa e rilasceranno materiali e rifornimenti, risorse per le quali i giocatori dovranno rischiare la vita.

Gestisci una varietà di veicoli moderni, inclusi carri armati principali, cacciacarri, veicoli corazzati ed elicotteri d’attacco, con molto altro in arrivo durante lo sviluppo del gioco.

Sperimenta una vasta gamma di altre funzionalità di gioco, inclusi dispositivi per la visione notturna, dirigibili giganti, ricognizione e molto altro.

Ricordiamo che il gioco è stato annunciato su PC via Steam ed Epic Games Store, ma non c’è ancora una data di uscita certa e lo stesso vale per il test a numero chiuso. Chi fosse interessato a iscriversi alla Closed Beta di The Front può farlo a questo link cliccando su Apply for Beta.