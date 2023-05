Sony: scorci di futuro dal report finanziario

L’ultimo resoconto finanziario condiviso da Sony permette di farsi un’idea sul passato, sul presente e anche sul futuro del colosso giapponese.

Relativamente ai progetti sui videogiochi del futuro, come si evince dal documento, Sony avrebbe intenzione di pubblicare almeno due grandi giochi sviluppati dai suoi studi interni per anno, di coprire i generi principali (shooter, RPG, action, sport, racing e platformer, a quanto pare) e di puntare su un mix equilibrato di nuove IP e grandi franchise (50% e 50% di investimenti in entrambe le categorie, non come nell’anno fiscale 19 dove, forti di un 80% di investimenti, le “vecchie glorie” avevano quasi il monopolio delle attenzioni economiche di Sony).

Oltre ciò, in termini di business, sembra che la proiezione per l’anno fiscale 25 sia 60% Live Service e 40% giochi tradizionali, dunque leggermente differente rispetto a quella dell’anno fiscale 23 (55% Live Service, 45% Tradizionali).

C’è spazio anche per il PC (insieme al mobile, a dire il vero) nel rendiconto. Come si può notare dall’immagine qui sotto, in ottica release future si prevede una significativa crescita di entrambi e, al contempo, l’addio graduale alla PlayStation 4 (anno fiscale 25).

In attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi Sony grazie allo showcase di questa sera (alle ore 22 italiane), questo report mette in chiaro che il colosso nipponico ha grandi progetti per il futuro suo e, di riflesso, nostro.