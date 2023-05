Diablo IV: alla scoperta delle opzioni di accessibilità

Ogni giorno che passa è un giorno in meno al ritorno in pianta stabile su Sanctuarium. Ogni appassionato di Diablo IV sta affilando le proprie armi in vista del 6 giugno, quando l’attesa nuovo capitolo sarà ufficialmente disponibile su PC e console. Ogni fan però prima di tutto è una persona, e ogni persona è diversa.

Il team Blizzard ritiene che tutti e tutte dovrebbero avere le stesse opportunità di uccidere demoni e dare la caccia a Lilith nel prossimo episodio. Seguendo questa filosofia, sono state migliorate le funzioni di accessibilità per andare incontro a tutte le esigenze. Il risultato è che in Diablo IV ci sono più di 50 funzioni di accessibilità che facilitano i movimenti, la lettura dei testi e migliorano la visibilità.

Le funzioni di accessibilità di Diablo IV:

Sarà possibile personalizzare gli input di tastiera, mouse e controller per rispettare le preferenze e le capacità dei giocatori con l’Assegnazione comandi.

Con Attivazione abilità e ruota delle azioni sarà possibile attivare le abilità semplicemente premendo un pulsante invece di doverlo tenere premuto.

Si potranno assegnare le levette analogiche su un lato del controller per permettere ai giocatori di usarlo con una sola mano.

Attivando l’opzione Mantieni agganciamento bersaglio le abilità e le armi mantengono la mira sullo stesso nemico.

I sottotitoli sono attivati di default nei filmati e si possono cambiare le dimensioni, il colore e anche l’opacità sfondo in base alle preferenze.

Utilizzando il microfono, il software di trascrizione vocale può trascrivere quello che i giocatori dicono nella chat.

Le dimensioni del testo di gioco si possono cambiare scegliendo tra tre opzioni: piccolo, medio e grande. Sarà possibile anche ridimensionare il puntatore.

Dei segnali acustici verranno riprodotti quando i mostri rilasciano degli oggetti e sarà possibile anche riprodurli solo quando si trovano oggetti di una certa rarità. Anche l’equipaggiamento che si trova per terra riproduce dei segnali acustici per avvisare chi gioca della loro presenza e la loro rarità.

Attivando Personaggi e oggetti in rilievo si potrà migliorare la leggibilità, evidenziando le sagome di personaggi, nemici, oggetti e PNG con un colore scelto da chi gioca.

Diablo IV include un lettore dello schermo integrato che supporta JAWS, NVDA e altri software di lettura dello schermo di terze parti.

Per tutti i dettagli circa le numerose opzioni di accessibilità di Diablo IV, potete consultare questa pagina sul sito ufficiale.