NEOWIZ, publisher/developer della Corea del Sud, ha celebrato il compleanno di Pinocchio con la pubblicazione di due nuovi trailer che ci portano dietro le quinte dello sviluppo di Lies of P, l’ARPG ispirato al celebre racconto di Collodi.

Nel Dietro le Quinte, il project director Ji Won Choi e l’art director Chang Kyu Noh illustrano cosa ci riserva l’atteso soulslike in termini di storia, personaggi, atmosfera, direzione artistica e molto altro. Choi e Noh svelano dunque la progettazione dietro la scelta del cast e del mondo di gioco, e illustrano a cosa si sono ispirati per creare questo titolo. Ecco il trailer:









Nel secondo video, l’attrice Allegra Marland (Elden Ring, The Crown) condivide un’approfondita analisi del suo personaggio Sofia e spiega come sia riuscita a dare vita a questo personaggio misterioso. Sofia possiede un talento unico: la capacità di manipolare il tempo, ottenuta dopo aver risvegliato i veri poteri di Ergo. Marland prosegue descrivendo le sue battute preferite e la sua visione del personaggio nel contesto della storia. Di seguito la videointervista:









Vi ricordiamo che Lies of P è un gioco d’azione soulslike ambientato nella tenebrosa città di Krat, in stile Belle Époque. Un tempo una bellissima città, Krat si è trasformata in un vero e proprio incubo, assediata da burattini letali fuori controllo e da una piaga pestilenziale. L’utente veste i panni di P, un burattino che deve farsi strada combattendo per la città, in un viaggio impervio per trovare Geppetto e diventare finalmente umano.

Lies of P è ambientato in un mondo elegante, pieno di tensione. Il gameplay, in teoria, sarà caratterizzato da ricchi sistemi di combattimento e di personalizzazione dei personaggi. La storia presenta scelte narrative interessanti: più bugie dice, più P diventa umano. Lies of P arriverà su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam nel 2023.