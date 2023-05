L’Audiopocalisse sta per abbattersi su di noi e no, non si tratta di un refuso: il 31 maggio Blizzard pubblicherà Audiopocalisse, il Mini-set del Festival delle Leggende, l’ultima espansione di Hearthstone di cui via abbiamo parlato nella nostra recensione.

E.T.C. in persona entra in scena, insieme a nuove combinazioni Bi-classe e all’apparizione di una presenza demoniaca molto apprezzata nella Rissa e in Battaglia. Audiopocalisse, in arrivo il 31 maggio, si compone di 38 carte nuove: 4 carte leggendarie, 1 carta epica, 17 carte rare e 16 carte comuni. Come di consueto, sarà possibile trovare queste nuove carte nelle buste del Festival delle Leggende oppure acquistarle come set completo di 72 carte. Ecco cosa possiamo aspettarci dal mini-set:

LA FINE DELLA MUSICA?

Il Festival delle Leggende va avanti da un po’ e i Tauren Totem Truce di Millepicchi sono stufi del chiasso! E.T.C ha imbracciato la sua chitarra e ha chiesto a tutte le band in gara del festival di unire le forze contro i Totem Truce per salvare il destino della musica su Azeroth! Lascerai che la musica si spenga o lotterai per mantenere le buone vibrazioni?

MISCHIAMO LE CARTE!

Niente colpisce come l’esperienza condivisa di partecipare a un festival, e i partecipanti lo sanno bene. Chi ha gusti eclettici ha scelto di mostrare il proprio amore per più generi musicali con nuovissime combinazioni Bi-classe, tra cui servitori e magie.

Ci sono anche nuove carte Remixate che ottengono un effetto bonus in mano, cambiando di effetto a ogni nuovo turno.

DIABLO TORNA ALLA LOCANDA

L’Eterno Conflitto si è riversato nella Locanda! Diablo in persona tornerà come eroe in Battaglia dal 5 al 7 giugno. Inoltre, la Rissa a tema Diablo si svolgerà per due settimane di fila, dal 7 al 21 giugno. I giocatori potranno mettere alla prova il loro coraggio contro il misterioso Oscuro Viandante in questa epica battaglia tra boss (in cui la progressione viene salvata in ogni sessione!) e otterenere come ricompensa un dorso delle carte impressionante.

OGGETTI COSMETICI

I giocatori potranno sfoggiare il loro lato letterario con i nuovi oggetti cosmetici a tema storia classica. Ce n’è per tutti i gusti, tra cui Elise Topo di Biblioteca, il maestoso Gargoyle Gul’dan e l’affascinante Thrall Principe Rana, disponibili nel negozio.

Hype? Curiosità? Bene, allora sarete felici di sapere che oggi alle 18 ci sarà il primo card reveal di Audiopocalisse. Per scoprire i giorni in cui verranno rivelate le nuove carte, potete consultare questa pagina sul sito ufficiale.